5. İslami Dayanışma Oyunları Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bocce branşında 4 kategoride Türk sporcular final bileti aldı. Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bocce branşında 4 kategoride Türk sporcular final bileti aldı. TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleşen bocce müsabakalarında, volo basamakta kadınlarda İnci Ece Öztürk, erkeklerde ise Mehmet Can Yakın finale kaldı. Volo altın nokta kategorisinde Faik Dursun Öztürk, volo karışık takım basamakta ise Burak Altay-Necla Şahin ikilisi finale yükseldi. Erkekler volo basamakta finale kalan Mehmet Can Yakın, bu başarısını Türkiye rekoruyla taçlandırdı. Mehmet Can, 49 atıştan 48'ini vurarak yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Spor AA / Erkan Tiryaki Can Yakın Konya Spor Haberler

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