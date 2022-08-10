5. İslami Dayanışma Oyunları
- Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ı 29-19 mağlup etti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu ikinci maçında Azerbaycan'ı 29-19 mağlup etti.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını milli takım 11-9 önde tamamladı.
İkinci yarı farkı açan Türkiye, sahadan 29-19'luk galibiyetle ayrıldı.
İlk maçta İran'a 26-20 yenilen milli takım, ikinci maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Ay-yıldızlı ekip böylece grup maçlarını tamamladı. Yarı finale yükselecek takımlar 12 Ağustos Cuma günü İran ile Azerbaycan arasında oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.
AA / Erkan Tiryaki - Spor