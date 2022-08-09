5. İslami Dayanışma Oyunları Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Elvar Zülfügovar (Azerbaycan), Kemfang William (Kamerun)Pakistan: Raza, Zaheer, Murad Khan, Ali Usman, Muzafer Khan, Yazman (Bilal Khan, Ali Nasir, Aimal Khan, Naveed, Afaq Khan)Türkiye: İzzet Ünver, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Gökhan Gökgöz,... Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi Hakemler: Elvar Zülfügovar (Azerbaycan), Kemfang William (Kamerun) Pakistan : Raza, Zaheer, Murad Khan, Ali Usman, Muzafer Khan, Yazman (Bilal Khan, Ali Nasir, Aimal Khan, Naveed, Afaq Khan) Türkiye: İzzet Ünver, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Alp Akkuş, Yunus Emre Tayaz) Setler: 28-30, 26-24, 27-29, 27-29 Süre: 126 dakika (33, 30, 32, 31) A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu ilk maçında Pakistan'ı 3-1 yendi. Spor AA / Erkan Tiryaki Azerbaycan Pakistan Kamerun Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.