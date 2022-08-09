5. İslami Dayanışma Oyunları
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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bocce branşında Türkiye'ye ilk madalyayı kadınlarda Neşe Şahin getirdi.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bocce branşında Türkiye'ye ilk madalyayı kadınlarda Neşe Şahin getirdi.
TUYAP Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen bocce müsabakalarında Neşe, volo altın nokta disiplininde mücadele etti.
Milli sporcu, üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.
Boccede müsabakalar yarın da devam edecek.
AA / Erkan Tiryaki - Spor