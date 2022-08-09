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5. İslami Dayanışma Oyunları

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5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, para yüzmede Türk sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 5 madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, para yüzmede Türk sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere 5 madalya aldı.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen kadınlar 50 metre serbest yarışında milli sporculardan Sevilay Öztürk altın, Emine Avcu bronz madalya kazandı.

Erkekler 50 metre serbestte ise Koral Berkin Kutlu bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 100 metre kurbağalamada da Şevval Beren Mutlu gümüş, Meryem Nur Tunuğ bronz madalya elde etti.

Müsabakaların üçüncü gününde Türk sporcular toplam madalya sayısını 18'e çıkardı.

AA / Serhat Çetinkaya - Spor

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