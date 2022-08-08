5. İslami Dayanışma Oyunları Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Hassan Pejdami (Katar), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan)Özbekistan: Mavlonova, Jalolova, Rustamova, Joldasbaeva, Sativoldieva, Toshkenboeva (Turganbaeva, Reymbaeva, Jamolova, Boymirzaeva)Türkiye: Aslıhan Kılıç, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren... Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi Hakemler: Hassan Pejdami (Katar), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan) Özbekistan : Mavlonova, Jalolova, Rustamova, Joldasbaeva, Sativoldieva, Toshkenboeva (Turganbaeva, Reymbaeva, Jamolova, Boymirzaeva) Türkiye: Aslıhan Kılıç, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Ezgi Akyaldız, Buket Gülübay, Yasemin Özel, İdil Naz Kanbur) Setler: 13-25, 3-25, 15-25 Süre: 58 dakika (21, 16, 21) A Milli Kadın Voleybol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 yendi. Spor AA / Erkan Tiryaki Özbekistan Azerbaycan Katar Spor Haberler

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