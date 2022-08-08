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5. İslami Dayanışma Oyunları

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5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, futbolda Senegal'i 1-0 mağlup etti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, futbolda Senegal'i 1-0 mağlup etti.

A Grubu'nda Türkiye, Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda Senegal'le karşılaştı. Maçın ilk yarısını milli takım 27. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı takım sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve oyunlara 3 puanla başladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Senegal Konya Spor Haberler

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