5. İslami Dayanışma Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakaları yapıldı.

 - Güncelleme:

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakaları yapıldı.

Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen masa tenisi erkekler ferdi eleme müsabakalarının ardından ilk 16'ya kalan sporcular belli oldu.

Türk sporculardan Abdullah Talha Yiğenler, Senagalli Sow Hamidou'yu 3-1, İbrahim Gündüz ise Yemenli Abdulrahman Ali Mohammed Alyafaee'yi 3-0 mağlup ederek, son 16'ya kaldı.

AA / Serhat Çetinkaya - Spor

Konya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title