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5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Kadınlar Hentbol B Grubu ilk müsabakaları oynandı.

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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Kadınlar Hentbol B Grubu ilk müsabakaları oynandı.

B Grubu'nda yer alan İran ve Afganistan, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda karşılaştı. İran, rakibini 43-6 mağlup etti.

Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Azerbaycan, Kamerun'u 10-0 yendi.

Grubun ikinci maçları 9 Ağustos'ta Azerbaycan ile İran ve Afganistan ile Kamerun arasında oynanacak.

AA / Serhat Çetinkaya - Spor

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