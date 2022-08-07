5. İslami Dayanışma Oyunları
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Kadınlar Hentbol B Grubu ilk müsabakaları oynandı.
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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, Kadınlar Hentbol B Grubu ilk müsabakaları oynandı.
B Grubu'nda yer alan İran ve Afganistan, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda karşılaştı. İran, rakibini 43-6 mağlup etti.
Grupta bugün oynanan diğer karşılaşmada ise Azerbaycan, Kamerun'u 10-0 yendi.
Grubun ikinci maçları 9 Ağustos'ta Azerbaycan ile İran ve Afganistan ile Kamerun arasında oynanacak.
AA / Serhat Çetinkaya - Spor