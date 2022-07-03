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5. İslami Dayanışma Oyunları

AA - Musa Samur - Spor
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5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda Türkiye'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda Türkiye'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda Kadın Voleybol Milli Takımı A Grubu'nda Özbekistan, Endonezya ve İran ile mücadele edecek.

Erkek Voleybol Milli Takımı ise B Grubu'nda Pakistan, İran ve Katar ile karşı karşıya gelecek.

AA / Musa Samur - Spor

voleybol Türkiye Konya Spor Haberler

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