Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda Türkiye'nin grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda Kadın Voleybol Milli Takımı A Grubu'nda Özbekistan, Endonezya ve İran ile mücadele edecek.

Erkek Voleybol Milli Takımı ise B Grubu'nda Pakistan, İran ve Katar ile karşı karşıya gelecek.