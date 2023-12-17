Üye Girişi
Haberler

5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

- 5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerşekleştirildi 21 ve 10 kilometrelik parkura bin 300 sporcu, 5 kilometrelik parkura ise binlerce kişi katıldı 6 bin 317 şehidin hatırası yaşatılan koşu, büyük heyecana sahne oldu Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu,...

- 5. Gazi Yarı Maratonu bin 300 sporcunun katılımıyla gerşekleştirildi

21 ve 10 kilometrelik parkura bin 300 sporcu, 5 kilometrelik parkura ise binlerce kişi katıldı

6 bin 317 şehidin hatırası yaşatılan koşu, büyük heyecana sahne oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bu yıl beşincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, 21 ve 10 kilometrelik parkura bin 300 sporcunun, 5 kilometrelik parkura ise yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Koşular, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Vekili Muhammed Önder, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin startı vermesi ile başladı.

Bin 300 sporcu ile yaklaşık 15 bin vatandaş katıldı

Maratonun 21 kilometrelik koşusuna 414, 10 kilometrelik koşusuna 886 olmak üzere toplam bin 300 sporcu atlet katılırken, 5 kilometrelik halk koşusuna ise yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Maratona katılan sporcular ve halk, tarihi Antep savunmasında şehit düşen 6 bin 317 şehidin hatırasını yaşatmak için koştu.

"5.Gazi Yarı Maratonu Türkiye'deki en özel maraton"

Koşu öncesinde düzenlenen törende konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gazi Yarı Maratonu'nun çok özel olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de şehitlerimiz adına koşulan, 6 bin 317 şehidimizin adına koşulan tek yarış. Ben bu yarışa katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Başladığı günden bu kadar vermiş olduğu destek için Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Daha nice yarışlara hep birlikte koşmak ümidiyle" dedi.

"Spor kardeşliktir, disiplindir, barıştır, spor özgüvendir"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, maraton öncesi yaptığı açılış konuşmasında tarihi Antep savunmasında şehit olanları ve gazileri anarak, her gelişimin eğitimle başladığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarını gaziden gaziye 6 bin 317 şehidi rahmet ve minnetle anıyorum. Sizinle iftihar ediyorlar. Spor kardeşliktir, disiplindir, barıştır. Spor özgüvendir. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunuyor. O kadar önemli ki vücut disipline oluyor. Sizin için hedeflerimiz var. Sizin için hayallerimiz var. Spor disiplindir. Spor planlamadır. Her gün ama her gün mutlaka bir saat spor yapıyorsunuz. Hangi sporu seviyorsanız onu yapıyorsunuz. Ay yıldızlı bayrağı bütün dünyada dalgalandırmak için, istiklalimiz için, istikbalimiz için durmadan koşacağız. önümüz çok aydınlık çok güzel büyük bir gelecek var. Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak. Eğitimin, sporun, bilimin yüzyılı olacak, Gazi şehrin yüzyılı olacak. Hep birlikte durmadan, aşkla koşuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatma Şahin Gaziantep Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title