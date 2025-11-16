5. Fethiye Off-Road Şenliği Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5. Fethiye Off-Road Şenliği düzenlendi.

Fethiye Off-Road Kulübü öncülüğünde kentteki çok sayıda esnafın desteğiyle Akdeniz Off-Road Park'ta düzenlenen etkinliğe, Muğla'nın yanı sıra farklı illerden 45 araç katıldı.

Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu. Bazı sürücüler, araçlarının çamura saplanmasıyla zor anlar yaşadı.

Fethiye Off-Road Kulübü Başkan Yardımcısı İsmail Kılçar, gazetecilere, 8 ilden 45 araçla 90 kişinin etkinlikte yer aldığını söyledi.

Farklı kategorilerde mücadelelerin yaşandığını belirten Kılçar, yoğun katılım olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.