5. Climbolic Efes Ultra Maratonu sona erdi

FATİH, İSTANBUL (AA) - İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu tamamlandı.

Toplam bin 754 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda dünkü 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik yarışların ardından bugün 5 ve 12 kilometrelik yarışlar gerçekleştirildi.

Kadınlar 5 kilometrede Esra Biz birinci, Meltem Sarı ikinci ve Rabia Yetimova üçüncü olurken ederken, erkeklerde ise ilk 3 sırada Bedri Şimşek, Mehmet Fatih Yıldız ve Ahmet Alper Sofuoğlu yer aldı.

Esen Cıvlan'ın birinci olduğu kadınlar 12 kilometrede Cıvlan'ı Selinay Tuğçe Kır ve Hüsniye Yade Dursun takip ederken, erkeklerde Fatih Olak, İhsan Gündüz ve Mehmet Evrim Olgun yarışı ilk 3'te tamamladı.