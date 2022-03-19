5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
5. Climbolic Efes Ultra Maratonu başladı

İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'de Selçuk Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu'nda ilk gün yarışları yapıldı.

Toplam bin 754 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyonda ilk gün 4 yarış gerçekleştirildi. Startı sabah verilen 120 kilometrelik yarışta mücadele devam ediyor.

Bugün yapılan 23 kilometrelik koşuda kadınlarda Çiğdem Tütüncü, erkeklerde Mehmet Aydıngör, 42 kilometrede kadınlarda Aysel Yalaç, erkeklerde Mestan Turhan, 61 kilometrede kadınlarda Ukraynalı Asia Komissarova, erkeklerde İdris Tosun birinciliğe ulaştı.

Organizasyon, yarınki 5 ve 12 kilometrelik yarışlarla tamamlanacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Selçuk Belediyesi, İzmir, Efes, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title