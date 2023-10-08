5 ay süren Tenis Defi Ligi sona erdi

Kayseri'de 5 ay süren müsabakalarda 105 erkek ve 50 kadın sporcunun mücadele ettiği, bin 800 maçın oynandığı Tenis Defi Ligi heyecanı sona erdi.

Kayseri'de 5 ay süren müsabakalarda 105 erkek ve 50 kadın sporcunun mücadele ettiği, bin 800 maçın oynandığı Tenis Defi Ligi heyecanı sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen ve 5 ay süren müsabakalarda 105 erkek ile 50 kadın sporcunun katılım sağladığı ve bin 800 maçın oynandığı Tenis Defi Ligi tamamlandı. 12 Mayıs 2023'de başlayan müsabakalar 7 Ekim 2023'de son bularak, sezon sonu turnuvası ile ödüller sahiplerini buldu. Erkekler ve kadınlarda dereceye giren sporculara ödülleri, Kapalı Tenis Kortunda yapılan ödül töreninde takdim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tenis Defi Ligi'ne katılan tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ