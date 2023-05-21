47. Yeşil Bursa Rallisi sona erdi

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Beydağ Int Yapı 47. Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibinin liderliğiyle tamamlandı.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Beydağ Int Yapı 47. Yeşil Bursa Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova ve Burak Akçay ekibinin liderliğiyle tamamlandı.

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ICRYPEX sponsorluğundaki 2023 sezonunun ikinci ayağında ekipler, iki gün boyunca 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele etti.

Yarışlarda genel klasman birinciliğini BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay kazanırken, ekip aynı zamanda Sınıf 2 birinciliğini de elde etti.

GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikinci olurken, Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan-Burak Erdener ise genel klasman üçüncülüğünün yanı sıra Sınıf 3 birinciliğine ulaştı.

İkinci gün zaman zaman yağışlı havanın ekipleri zorladığı rallinin "Markalar" birincisi Castrol Ford Team Türkiye, "Takımlar" birincisi de BC Vision Motorsport oldu.

Yarışın klasik ralli otomobillerine açık "Historic" klasmanı ve "Kategori 1" birinciliğini Ömer Gür-Levent Gür kazanırken, Tan-Selda Çağlayan çifti ikinci, Yılmaz Köprücü-Utku Güloğlu da üçüncü sırada yer aldı.

Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası klasmanında BC Vision Motorsport'tan Melih Cevdet Yıldırım-Bora Arabacı, genel klasman ve Kategori 2'de ilk sırada yer aldı. Kategori 1'de Kaan Kara-Taner Kara, Kategori 3'te Fatih Selim Göçer-Ali Tuğrul Kaya ve Kategori 4'te de Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken kupayı ilk sırada tamamlayan ekipler oldu.

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 10-11 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Eskişehir Rallisi ile devam edecek.