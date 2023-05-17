47. Yeşil Bursa Rallisi hafta sonu yapılacak

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Beydağ Int Yapı 47. Yeşil Bursa Rallisi, hafta sonu düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 77 otomobil ve 154 sporcunun katılımıyla 19-21 Mayıs tarihlerinde Bursa'da koşulacak.

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ralli, 19 Mayıs Cuma akşamı start seremonisi ile başlayacak. Ekipler iki gün boyunca toplam uzunluğu 470 kilometre olan asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele edecek.

Organizasyonda 20 Mayıs Cumartesi günü, Delice, Sırma ve Dağakça etapları ikişer kez geçilecek.

Rallide 21 Mayıs Pazar günü ise Hüseyinalan ve Soğukpınar etapları ikişer kez geçildikten sonra, yarışlar saat 16.15'te finiş podyumunda son bulacak.