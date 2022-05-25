46. Yeşil Bursa Rallisi'nin heyecanı 27-29 Mayıs'ta yaşanacak - Haberler

Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi, 27-29 Mayıs tarihlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla 46. kez gerçekleştirilecek.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Oğuz Gürsel Ralli Kupası'na da puan verecek olan Yeşil Bursa Rallisi, 27 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de start seremonisiyle Trafik Eğitim Pisti'nde başlayacak.

465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda iki gün boyunca 10 özel etabın geçilmesinden oluşacak rallide ilk gün, 28 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00'da Bursaspor Stadı Otoparkı'nda yer alan servis alanından start alacak. Ekipler rallinin ilk gününde, sırasıyla Delice, Sırma ve Dağakça etaplarını ikişer kez geçerek saat 19.00'dan itibaren servis alanında günü tamamlayacaklar.

29 Mayıs Pazar günü de saat 09.00'dan itibaren yeniden direksiyon başına geçecek olan ekipler, Hüseyinalan ve Soğukpınar etaplarını ikişer kez geçtikten sonra saat 16.15'ten itibaren aynı zamanda ralli merkezi olarak kullanılacak Aloft Bursa Hotel'deki finiş podyumuna ulaşabilmek için mücadele edecek.