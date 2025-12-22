Haberler

Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin "emekli" oyuncusu parkede genç sporculara örnek oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne DSİ Spor Kulübü'nün emekli takım kaptanı Banu Toker, basketboldaki tutkusuyla genç sporculara örnek oluyor. 15 yaşındaki takım arkadaşıyla kurduğu bağ ve onlara olan desteği takdir topluyor.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirne DSİ Spor Kulübü'nün 46 yaşındaki "emekli" takım kaptanı Banu Toker, genç sporculara örnek oluyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunun davetiyle geçen yıl Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Edirne ekibinde, takımın emekli oyuncusu Banu Toker dikkati çekiyor.

Bir kız çocuğu annesi Toker'in basketbola olan tutkusu ve azmi takdir topluyor.

Basketboldaki tecrübelerini takım arkadaşlarına aktaran Toker, takımın en küçük oyuncusu lise öğrencisi 15 yaşındaki Berrak Ceylan ve diğer genç oyunculara örnek oluyor.

"Takım arkadaşlarım öncelikle kızım sayılır"

Banu Toker, AA muhabirine, basketbola 7 yaşında İstanbul'da başladığını ve DSİ altyapısından yetiştiğini söyledi.

Basketbolu çok sevdiğini ve 18 yaşındaki kızını da küçük yaşlarda basketbola başlattığını anlatan Toker, "DSİ'de başladım, DSİ'de bitireceğim. Takım arkadaşlarımdan biri kızımdan 3 yaş küçük. Takım arkadaşlarım öncelikle kızım sayılır. Kaptanlığın yanı sıra onlara bir anne gözüyle bakıyorum. Yeri geldiğinde önce onlara destek oluyorum ancak saha içinde mücadele etmeyen olursa bambaşka bir Banu abla ile karşılaşıyorlar." dedi.

Toker, oyunculuğu bırakınca takımın menajerlik görevini üstlenmeyi istediğini dile getirdi.

Basketbolun hem emeklisi hem de emektarı olduğunu aktaran Toker, "1999 girişli olduğum için, o zamanlar Süper Lig'de oynuyordum. Migros da o sene namağlup lige çıktığım bir takımdır ve benim için yeri çok ayrıdır. O sene başlatılan sigortam sonucu şu an emekliyim." diye konuştu.

Sporun kendisi için bir tutku olduğunu belirten Toker, şunları kaydetti:

"Basketbol tutkusu bambaşka, gönülden kalpten gelen bir iş. İstemek lazım kısacası, basketbolu isteyeceğiz. Kazanalım kaybedelim hiç önemli değil, önemli olan sahada savaşmak. Bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Skora takılmamamız gerekiyor, önceliğimiz savaşmak."

"Ailecek basketbolu seviyoruz"

Toker'in kızı Beray Toker ise ilkokulda annesinin desteğiyle basketbol oynamaya başladığını belirtti.

Uzun yıllar basketbol ve yüzme sporunu devam ettirdiğini dile getiren Toker, "Bu dönem üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yüzüyorum genelde, basketbolu da takip ediyorum. Annem çok eğlenceli ama katı ve disiplinli. Saha içerisinde nasıl sertse evde de aynı şekilde beni disipline sokmaya çalışıyor. Ailecek basketbolu seviyoruz. Babam da bir süre oynamış,şu an veteranlar takımında oynuyor." ifadelerini kullandı.

"Takım arkadaşlarına çok şey katıyor"

Edirne DSİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fırat Tulmaç, takım kaptanının basketbolda yaşın bir ölçü olmadığını gösterdiğini belirtti.

Toker'in saha içinin yanı sıra saha dışında da genç sporculara örnek olduğunu kaydeden Tulmaç, "Kaptanımız en genç oyuncudan bile daha hırslı, daha formda ve canla başla mücadele ediyor. Sporcu kişiliğinden dolayı takım arkadaşlarına çok şey katıyor. Aynı zamanda yaşı küçük sporcuları hem annelik hem de ablalık duygusuyla yönlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Öğrencinin okul müdürünü tüfekle vurduğu anlar kamerada! İşte vahşetin nedeni

Öğrenci okul müdürünü gözünü kırpmadan vurdu! İşte vahşetin nedeni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Sörloth'un Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı

Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
title