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45 Barbaros Gençlikspor Yeni Sezona Hızla Hazırlanıyor

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Manisa Süper Amatör Lig'de ikinci sezonuna hazırlanan 45 Barbaros Gençlikspor, hedefini BAL'a yükselmek için play-off oynamak olarak belirledi. Futbolcular, yeni sezona umutlu ve istekli bir şekilde hazırlanıyor.

Manisa Süper Amatör Lig Merkez Grup'ta bu sezon ikinci sezonunu geçirecek olan 45 Barbaros Gençlikspor yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Manisa Süper Amatör Lig'e çıktığı ilk sezon 9 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 33 puanla ligi 4. sırada bitiren 45 Barbaros Gençlikspor'un hedefi bu sene BAL'a yükselebilmek için play-off oynamak. Hazırlıklarını Teknik Direktör Hakkı Savran önderliğinde 8 Eylül Sahasında gerçekleştiren 45 Barbaros Gençlikspor ligin ilk haftasında BAL'dan Süper Amatör Lig'e düşen Yıldızspor 45 FK ile karşılaşacak. Kulüp Başkanı Hakan Beşerik ve yönetim kurulu üyeleri de takımı antrenmanda yalnız bırakmayarak moral verdi. Oldukça istekli olan futbolcular ise yeni sezonda bir üst lige yükselebilmek için var güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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