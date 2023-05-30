41 yaşındaki Saniye Tekin, Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 madalya aldı

SPOR 41 yaşında katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 madalya aldı

Burak EMEK - Selim KAYADİYARBAKIR,(DHA)- Diyarbakır'da 4 yıl önce kick boksa başlayan ve ilk madalyasını 2 yıl önce Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda kadınlar ağır sıklette 3'üncü olarak alan 41 yaşındaki Saniye Tekin, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 3 branşta 3 bronz madalya aldı.

Tekin, İkinci kez oldu madalya alıyorum. Kick light, Point fighting ve light contact branşlarından ayrı ayrı madalya aldım. İnsanlar önceden 'Bu sporu bırak yapma, bir yerlerini kırarsın' diyordu. Ben hırs yaptım. Kick boksu çok seviyorum. İnsanlar yaşlarına aldırış etmeden gelip bu sporu yapmalıdır. Evde oturmayın bunu yapın. Utanıyorum, yapamam veya insanlar dalga geçerler diye düşünmeyin dedi.

Diyarbakır'da ailesiyle yaşayan Saniye Tekin, 4 yıl önce stres atmak amacıyla kick boks sporuna başladı. Tekin, ev işlerinin ardından zamanını spor salonunda antrenman yaparak geçirdi. İlk başlarda ailesinin karşı çıkmasına ve çevresindeki insaların 'Yapamazsın' demesine karşın Tekin, hırs yaparak kendisini turnuvalara hazırladı. Antrenörlerinin teşvikiyle 2021 yılının Nisan ayında Antalya'da düzenlenen 6'ncı Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na katılan Saniye Tekin, kadınlar ağır sıklette 3'üncü oldu. Ara vermeden çalışmalarına devam eden Tekin, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 8'inci Dünya Kupası Kick Boks Dünya Kupası'nda veteranlar kategorisinde mücadele etti. Tekin, kick light, point fighting ve light contact branşlarında 3 ayrı bronz madalya alarak Diyarbakır'a döndü.

İNSANLAR DALGA GEÇERLER DİYE DÜŞÜNMEYİN

Tekin, 3 yıldır müsabakalara girdiğini ifade ederek, İkinci kez oldu madalya alıyorum. Kick light, point fighting ve light contact branşlarından ayrı ayrı madalya aldım. İnsanlar önceden 'Bu sporu bırak, yapma, etme, bir yerlerini kırarsın' diyordu. Ben de hırs yaptım. Kick boksu çok seviyorum. İnsanlar yaşlarına aldırış etmeden gelip bu sporu yapmalıdır. Veteran olarak maçlara girdim inşallah bu şekilde de devam eder. Kendi yaş grubumdaki insanlara diyorum ki; evde oturmayın, bunu yapın. Utanıyorum, yapamam, insanlar dalga geçerler diye düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Bunu severek yapıyorum ve hocalarımın da desteğini alıyorum. Benimle mücadele ettiler. Mutluyum ve yapmaya da devam edeceğim. Ne kadar yapabilirsem tabi diye konuştu.