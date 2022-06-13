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400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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400 sporcu 2 günde bisikletle 300 kilometre yaptı

Denizli'de 26 bisiklet kulübünden 250 den fazla sporcunun geldiği Çivril'de bu yıl 4.sü yapılan bisiklet festivali tamamlandı.

Denizli'de 26 bisiklet kulübünden 250 den fazla sporcunun geldiği Çivril'de bu yıl 4.sü yapılan bisiklet festivali tamamlandı.

Çivril Belediyesi tarafından organize edilen, Çivril ve ülkenin farklı noktalarından gelen yaklaşık 400 bisiklet sporcusu ve gönüllüsünün katıldığı bisiklet festivali tamamlandı. Bu yıl festivalin onur konuğu balayını bisiklet festivalinde yapan yeni evli Ayhan – Funda çifti oldu. Geçen hafta evlenen çift bisikletleri ile Çivril'e gelerek balayını Çivril Bisiklet Festivalinde yaptı.

26 Bisiklet kulübünden yaklaşık 400 sporcunun desteklediği Çivril Bisiklet Festivalinde sporcular 2 günde yaklaşık 300 kilometrelik turla Çivril'in mahalle ve turistik yerlerini gezdi. Beydilli Nilüfer parkında sona eren bisiklet turuna Eskişehir, İstanbul, Uşak, Pamukkale, Kütahya, İzmir, Manisa, Antalya, Elmalı, Simav, Konya, Trabzon, Ankara, Afyonkarahisar, Adana, Çanakkale'den bisiklet kulüplerinin sporcuları ile Cezayirli bisikletçi ve Çivril'den sporcular katıldı.

Mehmet – Duygu Kırkıcı çifti, renkli görüntülerin yaşandığı Çivril Bisiklet Festivalinin 4'üncüsüne İstanbul'dan bisikletle 550 kilometre gelerek katıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizli Spor Haberler

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