4. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan Kadın Hentbol Milli Takımı, Kenya'yı 43-16 mağlup etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Hentbol Milli Takımı ilk maçında Kenya ile karşılaştı. Rakiplerine karşı üstün bir oyun sergileyen kadın milliler Kenya'yı 43-16 yendi.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.