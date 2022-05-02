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4. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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4. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan Kadın Hentbol Milli Takımı, Kenya'yı 43-16 mağlup etti.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan Kadın Hentbol Milli Takımı, Kenya'yı 43-16 mağlup etti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Hentbol Milli Takımı ilk maçında Kenya ile karşılaştı. Rakiplerine karşı üstün bir oyun sergileyen kadın milliler Kenya'yı 43-16 yendi.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Brezilya, Hentbol, Milli, Kenya, Spor, Haberler

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