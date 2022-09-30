4. haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 4. haftada düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de yarın ve Pazar günü oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. İlk 3 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde;

01 Ekim 2022 Cumartesi

Simya Koleji-Özvatan Gençlikspor: Esat Sabuncu

Trend Gayrimenkul-Kayseri Yolspor: Hacı Güverti

02 Ekim 2022 Pazar

Argıncıkspor-Kayseri Şekerspor: Ahmet Pakırcı

G. O. Paşaspor-Akkışlaspor: Erol Eroğlu

Amaratspor-Kayserigücü FK: Erdem Sarıaslan

Başakpınar Belediyespor-Gençlerbirliği: Hakan Çam

Yemlihaspor- Kocasinan Şimşekspor: Kemal Hattatioğlu

Erciyes Esen Makina-Kocasinan Ülküspor: Hacı Mehmet Ekmekyermez

Sungur FK-Gültepespor: Hüseyin Keğin - KAYSERİ