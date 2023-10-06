A Milli Futbol Takımı'nda 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı. Kenan Yıldız ve Ertaç Özbir ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, birçok isim de sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almadı. RIDVAN, KAAN, BERKAN VE EMRE AKBABA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ

4 futbolcu milli takıma geri döndü

OLGUCAN KALKAN/İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı'nda 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim Pazar günü Konya'da Letonya ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarının aday kadrosu açıklandı. Kenan Yıldız ve Ertaç Özbir ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken, birçok isim de sakatlıkları nedeniyle aday kadroda yer almadı.

RIDVAN, KAAN, BERKAN VE EMRE AKBABA MİLLİ TAKIMA DÖNDÜ

A Milli Futbol Takımı, EURO2024 Elemeleri D Grubu'nda 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hırvatistan ile karşılaşacak. Milliler daha sonra ise 15 Ekim'de Konya'da Letonya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Montella, Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız'ı ilk kez A Milli Takım'a çağırdı. İtalyan teknik adam bu isimlerin yanı sıra Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Emre Akbaba gibi isimleri de yeniden A Milli Takım kadrosuna dahil etti. Bu isimlerden Rıdvan Yılmaz, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu 2022, Emre Akbaba ise 2018 yılının ardından milli takım kadrosuna çağrıldı.

6 İSİM SAKATLIKLARI NEDENİYLE KADRODA YOK

Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu havuzunda bulunan 6 isim ise Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosuna sakatlıkları nedeniyle dahil edilemedi. Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kazımcan Karataş, Cengiz Ünder, Arda Güler ve Enes Ünal, iki maçın aday kadrosunda sakatlıkları nedeniyle yer bulamadı.