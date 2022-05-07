4 Eylül Stadyumu'nda sahaya kedi girdi - Haberler

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4 Eylül Stadyumu'nda sahaya kedi girdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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4 Eylül Stadyumu'nda sahaya kedi girdi

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın 72. dakikasında sahaya kedi girdi.

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın 72. dakikasında sahaya kedi girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Sivasspor - Kasımpaşa mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 72. dakikasında Kasımpaşa'nın Sivasspor'a attığı gol öncesinde sahaya giren kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.

Kediyi gören taraftarlar ise o anı cep telefonları ile kaydetti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Kasımpaşa, kedi, Spor, Haberler

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