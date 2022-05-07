4 Eylül Stadyumu'nda sahaya kedi girdi

Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın 72. dakikasında sahaya kedi girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Sivasspor - Kasımpaşa mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 72. dakikasında Kasımpaşa'nın Sivasspor'a attığı gol öncesinde sahaya giren kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.

Kediyi gören taraftarlar ise o anı cep telefonları ile kaydetti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor