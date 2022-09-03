4 Eylül Stadyumu'nda maça taraftar ilgi göstermedi Spor Haberleri DG Sivasspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. DG Sivasspor'un Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 3 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan yaklaşık kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Sivasspor İstanbul Spor Haberler

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