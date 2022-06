4. Dünya Göçebe Oyunları'nda geri sayıma geçildi - Haberler

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, 29 Eylül-2 Ekim'de Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek oyunların, Türkiye'nin spor çalışmalarına dair bir milat olacağını söyledi.

Kazancı yaptığı açıklamada, 4. Dünya Göçebe Oyunları ile 300 binde fazla ziyaretçiyi İznik'te ağırlamaya hazırlandıklarını aktardı.

Çok kültürlü ve birçok mesajı bulunan, bunun yanında tek sesli bir organizasyon olacağını belirten Kazancı, "Buradan çıkacak ses, sporun birleştirici gücünün ta kendisidir. Ülkemizin spor çalışmalarına yönelik bir milat olacak, göçebe oyunları tarihi açısından da en büyük organizasyonu hayata geçirmiş olacağız. Tüm bu yönlerden değerlendirdiğimizde altını çizmek gerekiyor ki, Dünya Göçebe Oyunları yalnızca bir spor organizasyonu değildir. Bize verilen en büyük emanetlerden biridir. Uluslararası alanda kamuoyu oluşturmak ve mirasımızı zenginleştirerek gelecek nesillere taşımak için çok etkili bir fırsat." dedi.

Oyunlara hazırlık süreci hakkında bilgi de veren Kazancı, "Oyun alanını 473 bin metrekareye kurduk. İznik Gölü'nün yanındaki saha, balçık ve bataklık kısımların temizlenmesiyle uygun hale getirildi. 50 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı, dolgu malzemesi işlerinin ardından 4 bin kamyon toprak serilerek alanın çimlenmesi sağlanacak. Çevre köyleri rahatsız etmemek için 1800 metrelik yol çalışması yaparak güvenli bir yol oluşturduk. Hava, su ve elektrik hatlarımız da çekildi. Kalıcı olmasını planladığımız 5 bin seyirci kapasiteli bir de ana tribünümüz olacak. Diğer tribünler, güreş ve okçuluk alanları da mevcut." ifadelerini kullandı.

Kazancı, ziyaretçiler için geniş kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını ve her türlü ihtiyacı düşündüklerini de belirterek, "Atlı sporlar için 500 at barınağı ile at deneyimleme ve okçuluk eğitim alanları yer alacak. Oyunlar süresince güreşin birçok kategorisinden atlı sporlara, okçuluktan çeşitli takım oyunlarına kadar 40'ın üzerinde sportif yarışma düzenlenecek. Geleneksel oyunların yaşatılacağı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda ayrıca ülkeler renkli gösterilerini sergilerken, geleneksel oba kültürü yaşatılacak, evrensel ve yerel tatlar deneyimlenecek." değerlendirmesinde bulundu.