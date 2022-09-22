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4. Dünya Göçebe Oyunları'na doğru

Spor Haberleri

4. Dünya Göçebe Oyunları'na doğru

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda yağlı güreşte Türkiye'yi temsil edecek pehlivanlar belirlendi.

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda yağlı güreşte Türkiye'yi temsil edecek pehlivanlar belirlendi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek pehlivanlar şunlar:

Başpehlivanlar: Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek (Antalya), Mustafa Taş (Sinop), Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli), Ertuğrul Dağdeviren (Balıkesir), Recep Kara (Ordu).

Baş altı pehlivanları: Osman Kan (Antalya), Emirhan Ergin (Balıkesir), Hüseyin Kalaycı (Tokat), Seçkin Duman (Kocaeli).

Büyük orta pehlivanları: Salih Şentürk, Hüseyin Soğukoğlu (Antalya), Osman Hazar (Sakarya), Emre Duman (Kocaeli).

Küçük orta büyük boy pehlivanları: Murat Sert (İstanbul), Emre Ayyıldız (Çanakkale), Tolga Odabaşı, Celal Bayar Çilenger (Antalya).

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Göçebe Oyunları Kocaeli Antalya Türkiye Spor Haberler

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