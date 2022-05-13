4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik Gölü'nde 473 bin metrekare alanda oynanacak

İZNİK, BURSA (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Dünya Etno spor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, '4'üncü Dünya Göçebe Oyunları' öncesinde düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın İznik Gölü'nde kurulan 473 bin metrekare alanda oynanacağı bilgisi verildi.

Bursa'da 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasından düzenlenecek olan '4'üncü Dünya Göçebe Oyunları' öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına Bakan Kasapoğlu, Dünya Etno spor Konfederasyon Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Hakan Kazancı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç katıldı. Basın toplantısında '4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın oynanacağı alan tanıtıldı. Oyun alanında sporcuların ok atışları yapabileceği etkinlik alanları, oba meydanları, kütüphane, kültür merkezi, ahırlar, ilk yardım çadırları, güreş alanları, stadyum, el sanatları atölyeleri, helikopter alanları, at sahaları olduğu aktarıldı.

Basın toplantısının ardından fotoğraf çekimi yapıldı.