4. Dünya Göçebe Oyunları - Kökbörü'de Kırgızistan'ı yenen Kazakistan şampiyon oldu Spor Haberleri Dünya Göçebe Oyunları Komitesince Bursa'nın İznik ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'da kökbörü (kökpar) müsabakaları sonunda Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı. Dünya Göçebe Oyunları Komitesince Bursa'nın İznik ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'da kökbörü (kökpar) müsabakaları sonunda Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı. İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi finali yapıldı. Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı. Oyunların son gününde Kazakistan ile Kırgızistan milli takımları finalde mücadele etti. Kıyasıya geçen karşılaşmada zaman zaman kazalar da meydana geldi. Oyun alanından taşan mücadele sonucu bazı atlar seyircilerin bulunduğu alana çıktı. Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı oyuncuları, mücadele sonunda büyük sevinç yaşadı. Spor Kaynak: AA / Melik Fırat Yücel Kırgızistan Kazakistan İznik Spor Güncel Haberler

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