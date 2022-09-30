4. Dünya Göçebe Oyunları Spor Haberleri Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ikinci gününde atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştiriliyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ikinci gününde atlı okçuluk müsabakaları gerçekleştiriliyor. Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü kıyısında dün başlayan atlı okçuluk yarışları, "Macar parkuru" ve "tabla bendi" branşlarında sürüyor. Geleneksel atlı okçuluk yarışlarına katılan 30 ülkeden 74 sporcunun mücadeleleri izleyenlerden ilgi görüyor. Kadın erkek ayrımı olmayan karma yarışlar, farklı branşlarıyla yarın devam edecek. Spor Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz Dünya Göçebe Oyunları Bursa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 4. Dünya Göçebe Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.