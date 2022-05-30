Tepebaşı Belediyesi 4. Çocuk Satranç Turnuvası Sona Erdi - Haberler

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Çocuk Satranç Turnuvası sona erdi. Çetin mücadelelerin yaşandığı turnuvada, dereceye giren çocuklar belli oldu.

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki çocuk merkezleri ve Belde Evlerinde eğitim alan 100 öğrencinin katıldığı 4. Çocuk Satranç Turnuvası, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşti. Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan turnuva, 8 yaş altı ile 12 yaş ve altı grubu olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu gözlemcilerinin de yer aldığı turnuvada, her iki kategoride ilk 3'e giren satranççılar plaket, ilk 10'a giren satranççılar ve tüm katılımcı çocuklar madalya ile ödüllendirildi.

Müsabakalar sonunda 2013-2010 arası doğumlularda birinci Sinem Aydemir, ikinci Muhammed Ali Öztürk, üçüncü ise Utku Sami Önal oldu. 2014-2015 doğumlu çocuklarda ise birinciliği Burak Gözütok, ikinciliği Erdil Erdoğan, üçüncülüğü ise Ahmet Kaymaz kazandı.

ANKA / Spor