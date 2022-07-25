4. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışı yoğun ilgi gördü

Büyükçekmece'de 120 sporcunun katıldığı 4. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Toplam 20 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda sporcular 5 bin metrelik parkurda yarıştı.

Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğinde bu yıl 4. kez düzenlenen Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması sporcular tarafından yoğun ilgi gördü. Sporcular, teknelerle birlikte Mimar Sinan sahiline taşınırken, burada kendilerini suya bıraktı. Başlama anonsuyla birlikte yarış start alırken, sporcular bitiş noktası olan Büyükçekmece Albatros Sahili'ne kadar kulaç attı.

120 sporcunun katıldığı etkinlikte 20 kategoride yarışıldı. Uluslararası sporcuların da katıldığı 5 bin metrelik parkurda ise kıyasıya rekabet yaşandı. Yarışmada 1 saat 20 dakika 38 saniyelik sonuçla erkekler genel klasmanında Evren Durak, kadınlar genel klasmanda ise 1 saat 31 dakika 36 saniye ile Sanem Dilek birinci oldu.

Hasan Akgün: "Büyükçekmece halkı spora doyacak"

Büyükçekmece'de 4.'sü düzenlenen yüzme yarışı hakkında düşüncelerini aktaran Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Yüzme Federasyonu'nun Büyükçekmece ile birlikte yapmakta olduğumuz Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme yarışları var. Burada 120 sporcu yarışacak. Türkiye Klasik Otomobilcilerin düzenlemiş olduğu klasik araçların sürüşü var. 70 ülkeden 2 bin genç Türkiye'ye geliyor, 23.'sü yapılacak olan Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali başlıyor. Büyükçekmece halkı spora doyacak" şeklinde konuştu.

Vanlı: "Büyükçekmece'deki yarışı uluslararası katılıma açacağız"

Yarış hakkında bilgiler veren Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı ise, "Büyükçekmece denizi güzel, havası temiz bir kent. Sahilde yapılan peyzaj çalışması bittiğinde Büyükçekmece sadece Türkiye'de değil, dünyada parmakla gösterilecek bir seviyeye gelecek. Harika bir sahil, 17 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru var. Belediyeciliği çok üst noktaya taşıyan bir hizmet sirkülasyonu bu. Uzun yılların birikimi başkanımızda olduğu için bu çalışmalar yapılabiliyor. 5 bin metrelik parkurumuz, Türkiye'de yüzülen yegane 5 bin metre açık deniz yüzme yarışıdır. Programımızda Mudanya Körfezi 12 kilometre, Gökçeada 27 kilometre ve İskenderun Körfezi 39 kilometre gibi ultra maratonlar var. Gerekli çalışmalar hazırlandı, dosyamız federasyonda. Buradaki yarışı da uluslararası katılıma açacağız" ifadelerini kullandı.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışın sonunda sporcular dinlenme alanına geçerken, aynı zamanda ikramlarda bulunuldu. Organizasyonda son olarak ödül törenine geçildi. 23 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen 1. İskenderun Körfezi Yüzme Ultra Maratonu'nda 1. olan (12: 47: 13) Ümit Kemal Cengiz ile 2. olan (16: 02: 29) Emre Seven'e kupaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından takdim edildi.

4. Büyükçekmece Körfezi Açık Deniz Yüzme Yarışması'nda genel klasmanda dereceye giren Evren Durak (1: 20: 38), Ali Oraloğlu (1: 27: 20) ve Ümit Kemal Cengiz'e kupa ve madalyaları protokol tarafından takdim edildi. Kadınlarda genel klasmanda ise Sanem Dilek (1: 31: 36), Nafie Kala (2: 03: 36) ve Şebnem Kosova (2: 04: 24) kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Sporculara ödülleri, Başkan Akgün ve belediye meclis üyeleri tarafından verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor