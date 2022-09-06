4,5 yaşındaki Daniel Pehlivan Dünya Motokros Şampiyonası'nın maskotu oldu

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final etaplarında motosikletiyle alanda turlayan 4,5 yaşındaki Daniel Pehlivan ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Dört dalda 120 sporcunun katıldığı yarışlarda, Türkiye Motosiklet Federasyonunda görevli Ertan-Anna Pehlivan çiftinin 4,5 yaşındaki oğulları Daniel Pehlivan, motosiklet kullanmasıyla yüzlerce kişinin dikkatini çekti.

Küçük motosikletiyle karavan ve çadırlar arasında gezinen minik Daniel, büyük ilgi gördü. Yerli ve yabancı sporcular ile çevredekilerin büyük sempatisini kazanan Daniel'i birçok kişi hatıra fotoğraf çektirdi.

"Büyüyünce motokors yarışlarına katılmak ve şampiyon olmak istiyorum"

4,5 yaşındaki Daniel Pehlivan, motosiklet kullanmayı çok sevdiğini söyledi. Motosikleti çok sevdiğini ifade eden Daniel, "Ben önce bisiklet kullanıyordum, sonra babam bana motosiklet aldı. Motosiklet kullanmayı babam bana öğretti. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum. İnsanlar beni durdurup fotoğraf çektiriyor. Bende çok mutlu oluyorum. Büyüyünce motokors yarışlarına katılmak ve şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Minik Daniel'in babası Ertan Pehlivan ise oğlunun motosiklete olan ilgisini ilk kez geçen yıl yapılan Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nda fark ettiklerini söyledi.

Pehlivan, aynı zamanda Türkiye Motosiklet Federasyonunda dış ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığını belirterek, "Dolayısıyla sürekli bizimle alanda. Daha önce Avrupa Akrobasi Şampiyonası düzenlenmişti Afyonkarahisar'da. O zamanlar motosikletlerin üzerinde yapılan hareketler çok hoşuna gitmişti. İlk olarak bisikleti üzerinde o da benzer hareketler yaptı, hopladı zıpladı. İlgisini ilk o zaman fark ettik, belki farkında değildi ama çok iyi gözlemci olduğunu gördük. Bizde oğlumuzu teşvik ettik." dedi.

"Motosiklet sporlarına başlamak için bu yaşlar çok uygun"

Daniel'in kendisi ve annesiyle beraber sık sık yarışlara geldiğini aktaran Pehlivan, "Eşim Anna Pehlivan'da Dünya Motosiklet Federasyonunun görevlisi. Dolayısıyla sürekli beraberiz. İlk zamanlar bebek arabasıyla geldik. Daha sonra denge bisikleti kullanmaya başladık. 2019 yılında bisiklete, bu senede motosiklete başladık. Sürekli bizimle motosikletlerin içinde olunca o da çok sevdi." ifadelerini kullandı.

Daniel için hedefler belirlediklerini ancak şu an önceliklerinin eğlence olduğunu aktaran baba Pehlivan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daniel henüz 1 haftadır motosiklet kullanıyor. Daniel için hedeflerimiz var ama şu an için zevk alması eğlenmesi bizim için daha önemli. Sürüşü iyi görünüyor. Hangi markanın sürücüsü kazanırsa onları tutuyor. Motokors yarışlarını özellikle seviyor. Severse devam edecek, istemezse hayatında başka bir yol çizip motosikleti de hobi olarak sürdürecektir. Onu zaman gösterecek. Motosiklet sporlarına başlamak için bu yaşlar çok uygun. Anne, babalar çekinmeden çocuklarını tecrübeli eğitmenler eşliğinde yönlendirebilir. Bu spor çocukların kendilerine olan güvenlerini artırıyor. Disiplinli olmanın, kurallara uymanın önemini kavrıyorlar. O açıdan çok faydalı. Kesinlikle tavsiye ederim."