3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, Fildişi Sahili'ni Yenerek Başladı

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Fildişi Sahili'ni 21-12 yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. Milli takım, ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.

Milli takım, ikinci maçını bu akşam Azerbaycan ile oynayacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
