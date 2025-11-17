3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, Fildişi Sahili'ni Yenerek Başladı
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Fildişi Sahili'ni 21-12 yenerek başarılı bir başlangıç yaptı. Milli takım, ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, ilk maçında Fildişi Sahili'ni 21-12 yendi.
The Promenade Art Tower'da oynanan maçta 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında Fildişi Sahili ile karşılaştı.
Ceren Akpınar, Selen İrem Baş, Damla Gezgin ve Selin Rachel Gül'den oluşan milli takım, Fildişi Sahili'ni 21-12 mağlup etti.
Milli takım, ikinci maçını bu akşam Azerbaycan ile oynayacak.
