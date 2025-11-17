3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, Azerbaycan'a Mağlup Oldu
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Azerbaycan'a 19-11'lik skorla yenildi. Milli takım gruptaki üçüncü maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Azerbaycan'a 19-11 mağlup oldu.
The Promenade Art Tower'daki A Grubu mücadelesinde 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, Azerbaycan ile karşılaştı.
Ceren Akpınar, Selen İrem Baş, Damla Gezgin ve Selin Rachel Gül'den oluşan milli takım, Azerbaycan'a 19-11 yenildi.
Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın saat 17.00'de ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor