Haberler

3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, Azerbaycan'a Mağlup Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Azerbaycan'a 19-11'lik skorla yenildi. Milli takım gruptaki üçüncü maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, ikinci maçında Azerbaycan'a 19-11 mağlup oldu.

The Promenade Art Tower'daki A Grubu mücadelesinde 3x3 Kadın Milli Basketbol Takımı, Azerbaycan ile karşılaştı.

Ceren Akpınar, Selen İrem Baş, Damla Gezgin ve Selin Rachel Gül'den oluşan milli takım, Azerbaycan'a 19-11 yenildi.

Milliler, gruptaki üçüncü maçında yarın saat 17.00'de ev sahibi Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.