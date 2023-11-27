3Gen Holding Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grupta yenilmezlik serisine devam ederek 6 maçlık bir periyotta 12 puan topladı.

3Gen Holding Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grupta yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

TFF 3. Lig 2. Grupta yenilmezlik serisine devam eden 3Gen Holding Elazığspor, seriyi 6 maça çıkardı. İç sahada alınan Silifke Belediyespor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle yenilmezlik serisine başlayan Elazığspor, Karşıyaka, Anadolu Üniversitesi, Kelkit Hürriyetspor, Efeler 09 SFK ve son olarak K. Bulvarspor karşısında sahadan puanla ayrıldı. 6 maçlık periyodu 12 puanla geçen bordo-beyazlılar, teknik direktörü Bülent Yenihayat'la da yenilmezlik serisine devam etti. - ELAZIĞ