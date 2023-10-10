3Gen Holding Elazığspor, Bülent Yenihayat'ı teknik direktör olarak seçti

Teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışına giden 3Gen Holding Elazığspor, tercihini Bülent Yenihayat'tan yana kullandı.

TFF 3. Lig 2. Gruba kötü bir başlangıç yapan ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan 3Gen Holding Elazığspor, Selahaddin Dinçel'in ayrılığı sonrası arayış halinde olduğu teknik direktörlük koltuğu için tercihini Bülent Yenihayat'tan yana kullandı. Uzun süren görüşmelerin ardından tecrübeli çalıştırıcıyla her konuda anlaşma sağlayan bordo-beyazlı ekip, Bülent Yenihayat'ı sözleşme imzalamak için Elazığ'a davet etti. Elazığ'a geldikten sonra resmi sözleşme imzalanacak olan Yenihayat, Silifke Belediyespor maçıyla yedek kulübesinde olacak.

1975 İstanbul doğumlu olan Bülent Yenihayat UEFA A Lisans sahibi. Eyüpspor, Bayrampaşa ve Fatih Karagümrük'te yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Bülent Yenihayat Fatih Karagümrük'le teknik direktörlük kariyerine başladı. İskenderunspor'da da görev alan Yenihayat son olarak Sapanca Gençlikspor'u çalıştırdı. Oyun düzenini 4-2-3-1'e göre planlayan tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktör olarak TFF 2 ve 3. Ligde toplam 149 maçta 65 galibiyet elde etti. - ELAZIĞ