3Gen Holding Elazığspor, Amasyaspor FK ile karşılaşacak

3Gen Holding Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun ilk haftasında deplasmanda Amasyaspor FK ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezon heyecanı başlıyor. Şampiyonluk hedefiyle sezona merhaba diyecek olan ve kadro yapısını bu hedef doğrultusunda oluşturan 3Gen Holding Elazığspor, ilk sınavına Amasyaspor FK deplasmanında çıkacak. Geçtiğimiz sezon da iki takım aynı grupta yer almış, Elazığ'daki maçı bordo-beyazlılar 1-0 kazanırken, Amasya'da rakibine son dakikada yediği gollerle 3-2 yenilmişti. Sezonun ilk maçı için Amasya'ya giden bordo-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

Cumartesi günü saat 16.00'da Amasya 12 Haziran Stadında oynanacak olan müsabakayı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Ertuğrul Kösterelioğlu yönetecek. - ELAZIĞ