3Gen Holding Elazığspor, 5. haftada galibiyet alamayan tek takım oldu

TFF 3. Lig 2. Grupta geride kalan 5 haftada galibiyet alamayan tek takım Elazığspor oldu. Grubunda 3 beraberliği bulunan ve 3 puanla 14. sırada yer alan Elazığspor, 6. haftada Silifke Belediyespor ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2. Grupta geride kalan 5. hafta maçları sonunda galibiyete ulaşamayan tek takım 3Gen Holding Elazığspor oldu.

TFF 3. Lig 2. Grupta geride kalan 5 hafta sonunda galibiyet alamayan tek takım Elazığspor oldu. 15 takımdan oluşan 2. Grupta geride kalan 5 hafta sonunda Ergene Velimeşe ve A. Eynesil Belediyespor ile galibiyet alamayan takımlardan olan bordo-beyazlı ekip, rakiplerinin kazandığı haftada bu alanda tek takım olarak kaldı. Grubunda 3 beraberliği bulunan ve 3 puanla 14. sırada yer alan Elazığspor, 6. haftada evinde Silifke Belediyesporla karşılaşacak.

Geride kalan 5 haftada sadece 1 gol bulabilen bordo-beyazlı ekip, gol sayıları sıralamasında da grubun sonuncusu. Elazığspor'un şu ana kadar bulduğu tek golü Cengizhan, Turgutluspor deplasmanında penaltıdan attı. - ELAZIĞ