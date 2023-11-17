3Gen H. Elazığspor, lider Efeler 09 Spor'u konuk edecek

TFF 3. Lig 2. Grubun 11. haftasında 3Gen H. Elazığspor, lider Efeler 09 Spor'u ağırlayacak. Maçta eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

3Gen H. Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 11. haftasında lider Efeler 09 Spor'u konuk edecek.

TFF 3. Lig 2. Grubun 11. haftasında 3Gen H. Elazığspor, lider Efeler 09 Spor'u ağırlayacak. Ligde son 4 maçını kaybetmeyerek iyi bir ivme yakalayan bordo-beyazlılarda hedef rakibini yenerek aradaki puan farkını kapatmak. Maçın son çalışmasını cumartesi günü yaparak kampa girecek olan bordo-beyazlılarda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 14.00'da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan maçı Van bölgesinden C klasman hakemi Cihan Ölmez yönetecek.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden 23 Elazığ FK ise grubun 11. haftasında deplasmanda Orduspor 1967 ile karşılaşacak. - ELAZIĞ