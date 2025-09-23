38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

–38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN başantrenörleri ile takım kaptanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yarın oynanacak olan 38'inci Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı öncesi maçın oynanacağı salonda gerçekleşen toplantı Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, takım kaptanları Melih Mahmutoğlu ve Yiğit Arslan'ın katılımıyla gerçekleşti.

JASIKEVICIUS: RAKİBİMİZİN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ

Geçen yılın Süper Lig ve EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Zor bir maç olacağının farkındayız. Rakibimizin ne kadar güçlü bir rakip olduğunun farkındayız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

ALIMPIJEVIC: TEK MAÇLA BİR KUPA ALMAK ÇOK ZOR VE ÖNEMLİ

Geçen yılın Süper Lig Play-Off finalisti Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise karşılaşmanın önemine vurgu yaparak "İki takımı finale kaldığı için kutluyorum. Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Finale kaldığımız için mutluyum. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi, Avrupa Ligi'ndeki başarıları için tebrik ederim" dedi.

MELİH MAHMUTOĞLU: İKİ TAKIM DA KUPAYI ALMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu, "İki takım için de bu maçı oynamak şans. Rakibimizi de geçtiğimiz seneden biliyoruz. İki takım da kupayı almak istiyor. Hem rakibimiz Beşiktaş'a hem de ligdeki tüm takımlara başarılar diliyorum" ifadelerin kullandı.

YİĞİT ARSLAN: ÖNEMLİ BİR TAKIMA KARŞI GÜZEL BİR FİNAL MÜCADELESİ OLACAK

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Yiğit Arslan ise, "Basketbol milli takımını tebrik ediyorum. Önemli bir takıma karşı güzel bir final mücadelesi olacak. İnşallah bu sene kupa almak istiyoruz. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.