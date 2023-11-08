37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın İngiltere'de başlayacak
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37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın İngiltere'de başlayacak.
37. Trampolin Cimnastik Dünya Şampiyonası yarın İngiltere'de başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 9-12 Kasım tarihlerinde Birmingham kentinde yapılacak.
Organizasyonda Türkiye'yi; Gürkan Mutlu, Sıla Karakuş, Sena Elçin Karakaş, Livanur Yalçın ve Ecem Nisa Esen temsil edecek.
Kaynak: AA / Spor