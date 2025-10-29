36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Devam Ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gününde, 113 yelkenli yat ve 1100 sporcunun katılımıyla koy içinde ve dışındaki yarışlar gerçekleştirildi. Etkinlik 5. Yarış Günü ile sona erecek.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi.
Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.
Organizasyonun üçüncü gününde yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp uygun rüzgar beklerken antrenman turları attı.
Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, finişe gelmeye çalıştı.
ORC ve ORCCHR grubunda yatlar günü ikişer yarış yaparak tamamladı. Koy içinde start alan yatlar koy dışına çıkıp geri dönerek koy içinde finişe geldi.
Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.
Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında üçüncü gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.
36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü'ndeki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.
Organizasyonun 3. Yarış Günü'ndeki "Arkın Karpaz Gate Marina Günü"nde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle: ???????
2. Yarış
ORCCHR A: Draco-Andrei Novikov
ORCCHR B: Pandeia-Oleg Ousirhnikov
ORCCHR C: Orion-Pavel Gorbunov
ORCCHR D: Before Sunrise-Andrei Morozov
3. Yarış
ORCCHR A: Blue Amour-Aleksei Borisov
ORCCHR B: Pandeia-Oleg Ousirhnikov
ORCCHR C: Rana-Aleksandr Sokolov
ORCCHR D: Before Sunrise-Andrei Morozov
4. yarış
ORC A: Brozex-Sergei Musihin
ORC B: Buyan-Sergei Karavaev
ORC C: Wizard-Pavel Karachov
ORC D: Symfony-Anton Timakov
ORC E: Looping-Yury Shuvalov
ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı
5. yarış
ORC A: Brozex-Sergei Musihin
ORC B: Rossko Racer-Timofey Zhbankov
ORC C: St. Anna-Mikhail Kadetov
ORC D: Symfony-Anton Timakov
ORC E: Lettland-İgors Bukovskis
ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı