36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Devam Ediyor

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası Devam Ediyor
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gününde, 113 yelkenli yat ve 1100 sporcunun katılımıyla koy içinde ve dışındaki yarışlar gerçekleştirildi. Etkinlik 5. Yarış Günü ile sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın üçüncü gününde koy içinde ve koy dışında yarışlar gerçekleştirildi.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünce (MIYC) düzenlenen, Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Kazakistan, Litvanya, Rusya, ABD, Almanya, Çin, Belarus, Ukrayna, Bulgaristan, Estonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Norveç, İsviçre, Yunanistan, İngiltere, İtalya, Moldova, Azerbaycan ve Hollanda'dan 113 yelkenli yat ile 1100 sporcu katılıyor.

Organizasyonun üçüncü gününde yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfezde seyir yapıp uygun rüzgar beklerken antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre koy içinde start vermesinin ardından yatlar, finişe gelmeye çalıştı.

ORC ve ORCCHR grubunda yatlar günü ikişer yarış yaparak tamamladı. Koy içinde start alan yatlar koy dışına çıkıp geri dönerek koy içinde finişe geldi.

Balonlarını körfezde açarak rüzgarla yarışan yatlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kıyıdan vatandaşlar ve turistler, yatları ilgiyle izledi.

Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında üçüncü gün yarışlarında dereceye giren yat kaptanlarına ve yelkencilere kupaları verildi.

36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 31 Ekim Cuma günü yapılacak 5. Yarış Günü'ndeki "Muğla Büyükşehir Belediyesi Günü" ile sona erecek.

Organizasyonun 3. Yarış Günü'ndeki "Arkın Karpaz Gate Marina Günü"nde gerçekleştirilen yarışlarda sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle: ???????

2. Yarış

ORCCHR A: Draco-Andrei Novikov

ORCCHR B: Pandeia-Oleg Ousirhnikov

ORCCHR C: Orion-Pavel Gorbunov

ORCCHR D: Before Sunrise-Andrei Morozov

3. Yarış

ORCCHR A: Blue Amour-Aleksei Borisov

ORCCHR B: Pandeia-Oleg Ousirhnikov

ORCCHR C: Rana-Aleksandr Sokolov

ORCCHR D: Before Sunrise-Andrei Morozov

4. yarış

ORC A: Brozex-Sergei Musihin

ORC B: Buyan-Sergei Karavaev

ORC C: Wizard-Pavel Karachov

ORC D: Symfony-Anton Timakov

ORC E: Looping-Yury Shuvalov

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı

5. yarış

ORC A: Brozex-Sergei Musihin

ORC B: Rossko Racer-Timofey Zhbankov

ORC C: St. Anna-Mikhail Kadetov

ORC D: Symfony-Anton Timakov

ORC E: Lettland-İgors Bukovskis

ORC MAXİ: Napan/Arkın Karpaz Kapı Marinası-Deniz Fıcı

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
