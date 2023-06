350 motosiklet tutkunu Bilecik'te buluştu

BİLECİK - Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 350 motosikletli, Bilecik'te buluştu.

Sosyal medya üzerinden iletişim kuran motosiklet tutkunları, Bilecik'teki Kent Ormanı'nda buluştu. Farklı meslek gruplarından oluşan motosiklet severler, Pelitözü Gölpark'ta tur atıp Vadi Park'ta çeşitli etkinlikler düzenledi, bölgedeki tarihi mekanları ziyaret etti. Eskişehir Motor Tutkunları Grubu'nun lideri Selim Sefa Yaşar, "Her sene yaptığımız sezon açılışı etkinliği için buradayız. Sezon açılışını bizim yapma amacımız her sene aramıza yeni motorcular katılıyor eski ve yeni motorcuların ve yakın illerdeki Afyon, Kütahya, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve ilçeler olmak üzere her biriyle aramızdaki samimiyeti daima bir tutmak için eskiler ve yenileri bir arada tutmak için her sene bir sezon açılışı gerçekleştiriyoruz. Bugün sağ olsun tüm arkadaşlarımız bizi yine kırmadılar geldiler. Önümüzdeki sene inşallah daha büyüğünü yapacağız" dedi.

Bilecik Motor Tutkunları Grubu ekip lideri Süleyman Aygündüz ise, " Toplanma amacımız tamamen dostluk geçmişten günümüze gelen geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız beşinci etkinlik. Bizi seven dostlarımıza ve çevre illerden gelen İstanbul afyon Kütahya Balıkesir ve çevre illerden gelen dostlarla kardeşliğimiz dostluğumuzu sürdürmeye çalışıyoruz. Toplanma amacımız tamamen içimizdeki ruhumuzu çevremize yansıtmak ve bunun bir tutkusunu bütün topluma yaymak. Dışarıdan gelen bütün olumsuzluklara nazaran trafikte araç sayılmamamıza rağmen bunları çevremize daha yetkinli bir şekilde yaymamıza rağmen dostluğumuzu kardeşliğimizi birleştirmek için yaptığımız bir etkinlik. İnşallah bir daha ki etkinlikte daha çok festivale dönmeye çalışmayı planlıyoruz. Çünkü dediğim gibi yüksek derece katılım var" dedi.

Kütahya Motosiklet Kulübü Başkanı Yasin Ergün, her sene olduğu gibi bu senede çevre illerle sezon açılışını yapmak için Bilecik'te toplandıklarını anlatarak, "Her sene de bu şekilde büyük bir toplantı yapıyoruz. Toplantılardan sonrada kendi aramızda yine farklı gezilerle yada daha küçük toplantılarla sezonumuzu tamamlıyoruz. Sezon açılışı ve sezon kapanışı olmak üzere iki büyük etkinliğimiz oluyor onların arasında küçük etkinliklerle senemizi kapatıyoruz. Motosiklet kardeşliği her zaman en ön planda bizim için ayrım yapmadan bütün motosikletleri toplayıp güzel bir şekilde inşallah sezonumuzu tamamlayacağız" dedi.

Etkinlik yenilen yemek sonrası son buldu.