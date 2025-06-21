33. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası Sona Erdi
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 33. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası'nın finalinde Hollandalı Rene Dericks, Belçikalı Erik Vervliet'i mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Yarıda kalan diğer oyuncular ise Belçikalı Steve Wilms ve Fransız Michael Hammen oldu.
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 33. Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası sona erdi.
Ankara'daki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, finalde Belçikalı Erik Vervliet'i mağlup eden Hollandalı Rene Dericks, dünya şampiyonu oldu.
Belçikalı Steve Wilms ve Fransız Michael Hammen ise şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor