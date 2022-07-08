32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası

Milli sporcu Uğur Altınel, Almanya'da düzenlenen 32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası'nda yarı finale çıktı.

Milli sporcu Uğur Altınel, Almanya'da düzenlenen 32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası'nda yarı finale çıktı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de devam eden organizasyonda Türkiye'yi Uğur Altınel temsil ediyor.

İlk turu bay geçen milli sporcu, çeyrek finalde Alman Konstantin Voglis'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Uğur Altınel, yarı finalde yarın Kanadalı Robert Shaw ile karşılaşacak.

7 ülkeden 12 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 10 Temmuz'da sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title