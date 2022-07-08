32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası Milli sporcu Uğur Altınel, Almanya'da düzenlenen 32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası'nda yarı finale çıktı. Milli sporcu Uğur Altınel, Almanya'da düzenlenen 32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası'nda yarı finale çıktı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin'de devam eden organizasyonda Türkiye'yi Uğur Altınel temsil ediyor. İlk turu bay geçen milli sporcu, çeyrek finalde Alman Konstantin Voglis'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Uğur Altınel, yarı finalde yarın Kanadalı Robert Shaw ile karşılaşacak. 7 ülkeden 12 sporcunun mücadele ettiği organizasyon, 10 Temmuz'da sona erecek. AA / Fatih Gazioğlu - Spor Spor Haberler

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