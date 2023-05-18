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32. Güneydoğu Asya Oyunları Sona Erdi

32. Güneydoğu Asya Oyunları Sona Erdi

Spor Haberleri

Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te düzenlenen 32. Güneydoğu Asya Oyunları'nın (SEA Games) kapanış töreninde Morodok Techo Ulusal Stadyumu üzerinde atılan havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor.

PHNOM PENH, 18 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te düzenlenen 32. Güneydoğu Asya Oyunları'nın (SEA Games) kapanış töreninde Morodok Techo Ulusal Stadyumu üzerinde atılan havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Spor

Kamboçya Asya Spor Haberler

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