32. Güneydoğu Asya Oyunları Sona Erdi
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Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te düzenlenen 32. Güneydoğu Asya Oyunları'nın (SEA Games) kapanış töreninde Morodok Techo Ulusal Stadyumu üzerinde atılan havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor.
PHNOM PENH, 18 Mayıs (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te düzenlenen 32. Güneydoğu Asya Oyunları'nın (SEA Games) kapanış töreninde Morodok Techo Ulusal Stadyumu üzerinde atılan havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 17 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Spor