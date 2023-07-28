31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Dünya Üniversite Yaz Oyunları Başladı
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde düzenlenen 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Dünya Üniversite Yaz Oyunları, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Açılış törenindeki performans gösterileri büyük beğeni topladı.
CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde görkemli bir törenle başladı. Açılış töreninde sergilenen performans gösterileri izleyenlerden tam not aldı.
Kaynak: Xinhua / Spor