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31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Dünya Üniversite Yaz Oyunları Başladı

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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde düzenlenen 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu Dünya Üniversite Yaz Oyunları, görkemli bir açılış töreniyle başladı. Açılış törenindeki performans gösterileri büyük beğeni topladı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreni Renkli Gösterilere Sahne OlduÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Cuma günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde görkemli bir törenle başladı. Açılış töreninde sergilenen performans gösterileri izleyenlerden tam not aldı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreni Renkli Gösterilere Sahne OlduÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreni Renkli Gösterilere Sahne OlduÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreni Renkli Gösterilere Sahne OlduÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın Açılış Töreni Renkli Gösterilere Sahne OlduÇin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Liyun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Spor Haberler

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